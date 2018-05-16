البنك المركزي: التضخم في أبريل بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية

سيد بدر:





أرجع البنك المركزي المصري معظم الزيادة في التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية خاصة الملابس، وذلك نتيجة الارتفاع الموسمي لأسعار الخضروات الطازجة وخاصة الطماطم بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدواجن .





وبينما استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الانخفاض ليسجل 13.1% خلال أبريل مقتبا 13.1% خلال مارس، بعد بلوغ ذورته في يوليو 2017 عند مستوى 33%، فقد ارتفع المعدل الشهري للتضخم العام إلى 1.5% مقابل 1% خلال نفس الفترة .





في ذات الوقت استقرت معدلات التضخم الأساسي في أبريل عند مستويات 11.6% وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2016، إلا أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 1.1% خلال أبريل مقابل 0.7% خلال مارس.





ومن المتوقع أن تشهد معدلات التضخم تغيرات استئنائية خلال الشهرين الماضيين بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لتتراوح بين 3-7 جنيهات مقابل 2 جنيه، بجانب عزم وزارة الكهرباء الإعلان عن الشرائح الجديدة لحساب تكلفة الاستهلاك للمواطنين خلال الفترة القليلة المقبلة.





كما تنتوي الحكومة الإعلان عن الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة في إطار خطتها للتغلب على عجز الموازنة وتقليص الدعم، ورغم هذه الإجراءات الحكومية إلا أن التطورات العالمية تمثل تحديات إضافية للحكومة خاصة فيما يتعلق بأسعار خام البترول التي عاودت الارتفاع لتقارب الـ80 دولار للبرميل بعد العقوبات الأمريكية على طهران .





ومن المقرر أن تنعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي مساء غدٍ الخميس لبحث مصير أسعار الفائدة التي تسجل حاليًا 16.75% و17.75% للإيداع والإقراض، وسط تطورات محلية وعالمية دقيقة .





