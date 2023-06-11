البنك المركزي: التضخم الأساسي يعاود الارتفاع إلى 40.3% بنهاية مايو 2023 على أساس سنوي

كشف البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي
التضخم الأساسي في البنك المركزي
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يونيو 2023، معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في مايو 2023 مقابل معدلاً بلغ 1.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مايو 2023 مقابل 30.6% في أبريل 2023.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 2.9% في مايو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023.