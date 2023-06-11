Loading...

البنك المركزي: التضخم الأساسي يعاود الارتفاع إلى 40.3% بنهاية مايو 2023 على أساس سنوي

Loading...

مقابل 38.6% في أبريل 2023

البنك المركزي: التضخم الأساسي يعاود الارتفاع إلى 40.3% بنهاية مايو 2023 على أساس سنوي
شروق محمود

شروق محمود

3:11 م, الأحد, 11 يونيو 23

كشف البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي

للتضخم الأساسي
ليسجل 40.3% في مايو 2023 مقابل 38.6% في أبريل 2023.

التضخم الأساسي في البنك المركزي

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يونيو 2023، معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في مايو 2023 مقابل معدلاً بلغ 1.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مايو 2023 مقابل 30.6% في أبريل 2023.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 2.9% في مايو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023.

شروق محمود

شروق محمود

3:11 م, الأحد, 11 يونيو 23