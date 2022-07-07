البنك المركزي: التضخم الأساسي يرتفع إلى 14.6% في يونيو

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى مستوى 1.2% في يونيو 2022، مقابل معدلًا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بلغ 1.6% في مايو 2022.

وقال البنك المركزي إن المعدل السنوي للتضحم الأساسي 14.6% في يونيو 2022، مقابل 13.3% في مايو 2022.

كما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، حيث سجل معدلًا شهريًا سالبًا بلغ 0.1% في يونيو الماضي، مقابل بلغ 0.2% خلال نفس الشهر من العام السابق له، وسجل معدلًا شهريًا 1.1% في مايو 2022، وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام 13.2% في يونيو 2022، مقابل 13.5% في مايو الماضي.