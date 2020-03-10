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البنك المركزي : التضخم الأساسي السنوي يتراجع إلى 1.9% في فبراير

مقابل 2.7% في يناير
سيد بدر 7:44 م, الثلاثاء, 10 مارس 20 7:44 م, الثلاثاء, 10 مارس 20

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أعلن البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي هبط إلى 1.9% في فبراير الماضي، مقابل 2.7% في يناير السابق عليه.

وأشار المركزي إلى أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي بلغ 0.2% في فبراير 2020 مقابل 1% في يناير السابق عليه.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن المعدل الشهري للتضخم العام سجل صفرًا في المائة في فبراير الماضي، مقابل 0.7% في يناير السابق عليه، و1.7% في فبراير 2019.

بينما سجل المعدل السنوي للتضخم العام نحو 5.3% في فبراير نزولًا من 7.2% في يناير.

وتتحرك معدلات التضخم العام متأثرة بسلة السلع والمجموعات التي يحددها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بينما يستثني البنك المركزي أثناء حساب معدلات التضخم الأساسي بعض السلع الأكثر تقلبًا مثل الفاكهة والخضراوات حتى تكون حسابات التضخم الأساسي أكثر دقة.

ويستخدم البنك المركزي معدلات العائد التي تتحدد في اجتماع لجنة السياسات النقدية للتحكم في معدلات التضخم.

ولأول مرة يستهدف البنك المركزي وصول معدلات التضخم لمستوى 9% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من العام الحالي.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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