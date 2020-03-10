البنك المركزي : التضخم الأساسي السنوي يتراجع إلى 1.9% في فبراير

مقابل 2.7% في يناير

أعلن البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي هبط إلى 1.9% في فبراير الماضي، مقابل 2.7% في يناير السابق عليه.

وأشار المركزي إلى أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي بلغ 0.2% في فبراير 2020 مقابل 1% في يناير السابق عليه.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن المعدل الشهري للتضخم العام سجل صفرًا في المائة في فبراير الماضي، مقابل 0.7% في يناير السابق عليه، و1.7% في فبراير 2019.

بينما سجل المعدل السنوي للتضخم العام نحو 5.3% في فبراير نزولًا من 7.2% في يناير.

وتتحرك معدلات التضخم العام متأثرة بسلة السلع والمجموعات التي يحددها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بينما يستثني البنك المركزي أثناء حساب معدلات التضخم الأساسي بعض السلع الأكثر تقلبًا مثل الفاكهة والخضراوات حتى تكون حسابات التضخم الأساسي أكثر دقة.

ويستخدم البنك المركزي معدلات العائد التي تتحدد في اجتماع لجنة السياسات النقدية للتحكم في معدلات التضخم.

ولأول مرة يستهدف البنك المركزي وصول معدلات التضخم لمستوى 9% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من العام الحالي.