البنك المركزي: التضخم الأساسي ارتفع إلى 18% بنهاية سبتمبر

ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 18% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 16.7% في الشهر السابق له، بحسب البيان الصادر عن البنك المركزي المصري.

وكشف “المركزي” عن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي سجل معدلًا شهريًّا بلغ 1.6% بنهاية الشهر الماضي، مقابل 0.4% في سبتمبر 2021، ومعدلًا شهريًّا بلغ 0.6% في أغسطس 2022.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلًا شهريًّا بلغ 1.6% بنهاية سبتمبر، مقابل معدل بلغ 0.9% في شهر أغسطس.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 15% في سبتمبر 2022، مقابل 14.6% في أغسطس 2022.