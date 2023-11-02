البنك المركزي التركي يرفع توقعه لمعدل التضخم إلى 36% في نهاية 2024

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام إلى 65%، من 58%، كما رفع توقعاته للتضخم بنهاية 2024 إلى 36% من 33%، حسبما أعلن محافظ البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، اليوم الخميس.

وفي حديثها، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة للإعلان عن تقرير التضخم الفصلي للبنك، ذكرت أركان أن توقع البنك لتضخم أسعار المستهلكين السنوي لنهاية 2025 أصبح 14%، بعدما كان 15%.

ووصل التضخم في تركيا إلى 61.5% في سبتمبر، ويتوقع أن يواصل الارتفاع حتى الربع الثاني من العام المقبل، رغم رفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس إلى 35%، في تراجع عن سياسة سابقة بعدم رفعها، وذلك منذ تولت أركان المنصب في يونيو.