البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة 150 نقطة أساس

قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس إلى 9.00%، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وأعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا قراره بشأن سعر الفائدة، حيث تم تخفيض سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، والذي تم تخفيضه إلى 10.50% في الاجتماع السابق، بمقدار 150 نقطة أساس أخرى إلى 9%.

ويسجل سعر الدولار الأمريكي 18.63 ليرة تركية الآن، صعودًا من 18.61 قبل صدور قرار المركزي التركي.

في غضون ذلك سجل سعر اليورو 19.38 أمام الليرة مرتفعًا 0.2%، وارتفع جرام الذهب التركي بأكثر من 1% ليتجاوز سعره الـ1.052 ليرة تركية.