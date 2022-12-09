البنك المركزي التركي : ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 23.12 مليار دولار

ارتفع صافي إحتياطات تركيا من النقد الأجنبي بواقع حوالي 3.6 مليارات دولار إلى 23.118 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر الجاري، مسجلا أعلى مستوياته منذ نهاية العام الماضي، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي.

وفي يوليو الماضي، انخفض صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي إلى 6.07 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 20 عاما على الأقل، لكنه تعافى بعد ذلك، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب التدخل في السوق وفي أعقاب أزمة عملة في ديسمبر كانون الأول. وفقدت الليرة 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

وانخفض سعر صرف العملة التركية “الليره” بنحو 29 % مقابل الدولار هذا العام، وزاد التضخم إلى أكثر من 85 % في أكتوبر الماضي، وهو أعلى معدل منذ تولي الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل عقدين.