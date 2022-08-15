البنك المركزي : البنوك تستثمر في الأوراق المالية بقيمة 3.61 تريليون جنيه بنهاية مايو

ارتفعت محفظة استثمارات البنوك في الأوراق المالية إلى 3.612 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022، مقابل 3.636 تريليون في أبريل الماضي.

وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي ارتفاع إجمالي الأوراق المالية بالقطاع الحكومي إلى 3.435 تريليون بنهاية مايو، مقابل 3.459 تريليون جنيه في أبريل 2021،

وبلغ حجم الأوراق المالية بقطاع الأعمال الخاص لتصل إلى 153.287 مليار جنيه نهاية مايو الماضي، مقارنة مع 153.370 مليار بالشهر السابق له.

وتراجعت الأوراق المالية بقطاع الأعمال العام إلى 293 مليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 302 مليون في الشهر السابق له،

وبلغت الأوراق المالية بالعالم الخارجي 23.30 مليار جنيه، مقابل 23.49 مليار خلال فترة المقارنة.