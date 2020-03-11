البنك المركزي البريطاني يخفض سعر الفائدة بسبب «كورونا»

أعلن البنك المركزي البريطاني عن خطة جديدة للتمويل من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن البنك المركزي البريطاني، اليوم الأربعاء، خفضًا طارئًا في أسعار الفائدة، في محاولة للحد من الآثار الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وبحسب “سبوتنيك نيوز” يأتي هذا الإعلان بعد إجراء مماثل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، والذي قرر بشكل مفاجئ خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الثالث من مارس الجاري.

وقال بنك إنجلترا في بيان، اليوم نقلته شبكة “سي إن بي سي”: “في اجتماعها الخاص الذي انتهى أمس العاشر من مارس، صوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.25%”.

كما أعلن البنك المركزي البريطاني عن خطة جديدة للتمويل من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خطوات جديدة لمساعدة البنوك التجارية على الإقراض أكثر، يأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات ركود الاقتصاد البريطاني في أواخر عام 2019.

وحتى صباح اليوم الأربعاء، سجلت المملكة المتحدة 382 حالة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، بما في ذلك وزيرة الصحة في البلاد نادين دوريس.