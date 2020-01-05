البنك المركزي : الاحتياطي النقدي الأجنبي يرتفع إلى 45.419 مليار دولار نهاية ديسمبر

أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 65 مليون دولار ليبلغ 45.419 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار خلال نوفمبر السابق له، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط

وفي أكتوبر الماضي أعلن البنك المركزي ارتفاع أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 45 مليار دولار لأول مرة مسجلة 45.118 مليار دولار بنهاية سبتمبر المنقضي، حيث كان ذلك التسجيل الأعلى لدى البنك المركزي متجاوزا مستوى نوفمبر 2018 الذي وصل إلى نحو 44.513 مليار دولار.

كان الاحتياطي النقدي الأجنبي قد شهد زيادات مطردة في الفترة التالية على تعويم العملة المحلية، خاصة عقب توقيع اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وحصلت مصر على 6 شرائح من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، كما حصلت على تدفقات ضخمة من مؤسسات دولية خلال العامين الماضيين.

وخلال عام 2017 ارتفع الاحتياطي بنحو 12.755 مليار دولار، بينما تراجعت الزيادة لمستوى 5.5 مليار دولار في 2018.

وتوقعت شركة فاروس القابضة أن ترتفع الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري لنحو 49 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022/ 2023



