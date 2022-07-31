البنك المركزي: الائتمان المحلي يرتفع 176 مليار جنيه خلال شهر يونيو

أظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي المصري، ارتفاع الائتمان المحلي على أساس شهري، بقيمة 176 مليار جنيه خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 6.981 تريليون جنيه، مقابل 6.805 تريليون جنيه في مايو الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي ودائع البنوك بالعملة الأجنبية ارتفع إلى 846.101 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 847.2 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.

وأضاف المركزي في تقرير صدر عنه، أن الودائع تحت الطلب بالدولار سجلت 228.453 مليار، كما سجلت ودائع لأجل وشهادات الادخار 617.648 مليار بنهاية يونيو 2022