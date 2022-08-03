بنك إنجلترا المركزي يستعد لرفع أسعار الفائدة بأكبر وتيرة منذ 27 عاما

يستعد بنك إنجلترا “البنك المركزي” لرفع أسعار الفائدة غدا بمقدار 50 نقطة أساس وفقا لتوقعات المحللين التي لو صحت فستكون هذه أكبر وتيرة زيادة منذ 27 عاما.

ووفقا لسي إن بي سي، فإنه لو رفع المركزي الإنجليزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75٪، فستكون أول زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية منذ أن أصبح البنك مستقلا في عام 1997.

وتأتي التوقعات بينما سجل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 9.4٪ في يونيو الماضي، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة ، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

وكان محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي قد ألمح في خطاب يوم 19 يوليو بأن لجنة السياسة النقدية يمكن أن تفكر في رفع الفائدة 50 نقطة أساس.

وتعهد بأنه لن يكون هناك “تحفظات” إزاء التزام البنك بإعادة التضخم إلى هدفه عند مستوى 2٪ .

وأظهر استطلاع أجرته رويترز خلال الأسبوع الماضي أن أكثر من 70٪ من المشاركين في السوق يتوقعون الآن ارتفاعًا بمقدار نصف نقطة مئوية.