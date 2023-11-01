البنك المركزي الإماراتي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 5.4%

قرر البنك المركزي الإماراتي تثبيت أسعار الفائدة، اليوم الأربعاء، بعد أن قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في نهاية اجتماع السياسة النقدية المستمر ليومين.

قرار البنك المركزي الإماراتي

حافظ مصرف الإمارات المركزي على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 5.4%.

أبقت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم، بعدما حافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة عند أعلى معدلاتها منذ 22 عامًا للمرة الثانية على التوالي.

جاء ذلك بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، عند مستوياتها بين 5.25% و5.5% مواصلًا مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريبًا.