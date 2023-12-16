البنك المركزي الألماني: الاقتصاد يتجه لتسجيل انكماش في 2023

يتجه الاقتصاد الألماني نحو تسجيل انكماش طفيف خلال عام 2023، لكنه سيشهد نموًا طفيفًا خلال عام 2024، وفق توقعات البنك المركزي الألماني، نشرتها وكالة رويترز.

قال البنك المركزي الألماني، إن توقعاته تشير إلى انكماش طفيف لاقتصاد البلاد هذا العام، لكنه سيقتنص نموا ضئيلا فحسب في العام المقبل.

يأتي ذلك في ظل ضعف الطلب من الخارج والحد من الدعم الحكومي للتحول الأخضر وتضرر النشاط الاقتصادي من ارتفاع أسعار الفائدة.

ومقارنة مع التوقعات السابقة التي صدرت في يونيو، أظهرت توقعات البنك نصف السنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا أقل قليلا من المتوقع في 2023، لكنه أيضا قلص كثيرا حجم الانتعاش المتوقع في 2024.

وتشير التوقعات الأحدث إلى تراجع الاقتصاد الألماني 0.1% في 2023 وتحقيق نمو 0.4% في العام المقبل.