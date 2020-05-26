البنك المركزي : الأفراد سحبوا 9 مليارات جنيه من ماكينات «ATM» خلال العيد

أكد مصدر مسؤول بـ البنك المركزي المصري، أن الأفراد سحبوا نحو 9 مليارات جنيه من ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المصدر، إنه تم سحب جميع المبالغ خلال 4 أيام فقط من الجمعة الماضي وحتى أمس الإثنين، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أنه تم التشديد على البنوك بضرورة تغذية الماكينات بالنقود لتلبية احتياجات المواطنين، مع الالتزام بتعليمات التعقيم المستمر للماكينات وفروع البنوك الإلكترونية.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك للأفراد بمبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 20 ألف جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي، وذلك لفترة مؤقتة.

ويشار إلى أن البنك المركزي المصري قرر تعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفي عقب عطلة عيد الفطر المبارك لتبدأ من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً بالنسبة للعملاء ومن التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً للعاملين.

وقال البنك المركزي إن تمديد ساعات العمل بالبنوك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتقليص ساعات الحظر لتبدأ في الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً.