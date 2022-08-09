البنك المركزي الأسترالي يدرس إصدار عملة رقمية

تتعاون الهيئات الاقتصادية العليا في أستراليا في مشروع لدراسة مبررات إصدار عملة رقمية من البنك المركزي في البلاد.

يشرف على جهود الدراسة والبحث بنك الاحتياطي الأسترالي، ووزارة الخزانة مع هيئات أخرى بهدف دراسة المزايا الاقتصادية المحتملة من إصدار عملة من هذا النوع في أستراليا، وفق بيان صدر عن بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء. وينتظر أن يستغرق مشروع الدراسة ما يقرب من عام.

تتحرك البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم بسرعة حتى تضمن عدم تخلفها في وقت اتجاه النقود نحو أكبر عملية إعادة ابتكار لها منذ قرون، مع تقدم وتماسك مفاهيم بديلة مثل مفهوم العملات المشفَّرة.

تلك التكنولوجيا الجديدة، علاوة على الأحداث المماثلة لتفشي وباء فيروس كورونا؛ من بين القوى التي تدفع المستهلكين للتحول إلى التعاملات اللانقدية.