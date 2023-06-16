البنك المركزي الأردني يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي الأردني على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون أي تغيير، حسبما أورد موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وأكدت لجنة عمليّات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني التزامها الكامل بالمتابعة الدقيقة للمُستجدّات المتعلّقة بأداء الاقتصاد الوطنيّ، ولا سيّما المؤشرات النقدية والمصرفية، وبصورةٍ متزامنة مع المتابعة الدقيقة للمُستجدّات الاقتصادية العالمية، وأداء الأسواق المالية والسلعية، وتوجّهات السياسات النقدية للبنوك المركزية، دوليًّا وإقليميًّا، لمواجهة الضغوط التضخمية.

وأضاف البنك المركزي أنه مستعد تمامًا لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تكفل استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقديّ في المملكة وسلامة الجهاز المصرفيّ ومنعته.