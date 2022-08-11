البنك المركزي الأرجنتيني يقر زيادة حادة في سعر الفائدة إلى 69.5%

أقر البنك المركزي الأرجنتيني زيادة حادة في سعر الفائدة القياسي بمقدار 950 نقطة أساس لتقفز إلى 69.5٪، وفقا لبلومبرج.

ويمثل القرار أكبر نسبة زيادة فيما يقرب من 3 سنوات ويشير إلى أن المركزي الأرجنتيني أضحى أكثر تشددا لمواجهة ارتفاع التضخم.

وهذه ثامن زيادة في أسعار الفائدة هذا العام، بحسب بيان من البنك، ما يعني أن الأرجنتين شهد زيادة في سعر الفائدة كل شهر منذ بداية 2022.

وكان البنك قد رفع سعر الفائدة قبل أسبوعين فقط بنحو 800 نقطة أساس.

وارتفع معدل التضخم السنوي في الأرجنتين خلال يوليو الماضي إلى 71٪ مسجا أعلى مستوى في حوالي 30 عامًا، وفقًا لبيانات حكومية نُشرت ليوم الخميس.

ويخوض وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد سيرجيو ماسا، معركته ضد التضخم بأسلوب أكثر تقليدية.

فإلى جانب رفع أسعار الفائدة، التزم ماسا أيضًا بعدم مطالبة البنك المركزي بطباعة المزيد من الأموال لتمويل الإنفاق الحكومي هذا العام، وهي الممارسة التي كانت تقود للتضخم مزمن في العامين الماضيين.