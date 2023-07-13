البنك المركزي: استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة ترتفع إلى 392.5 مليار جنيه بنهاية أبريل

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية أن استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة سجلت نحو 392.499 مليار جنيه بنهاية أبريل 2023، مقابل 379.590 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

وسجلت استثمارات بنوك القطاع العام بأذون الخزانة نحو 222.459 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل 245.680 مليار بنهاية مارس الماضي، فيما سجلت استثمارات بنوك القطاع الخاص 359.173 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل 388.718 مليار بنهاية مارس 2023.

وارتفع إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بخلاف البنك المركزي لتسجل 9.215 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 9.138 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023.

ودائع العملاء بالقطاع المصرفي

ووفقا للنشرة الشهرية الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي، انقسمت الودائع إلى ودائع حكومية بقيمة 2.050 تريليون جنيه وودائع غير حكومية بقيمة 7.165 تريليون جنيه، بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وانقسمت الودائع الحكومية إلى 1.688 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و 362.288 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، أما الودائع غير الحكومية فانقسمت إلى 5.635 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و 1.529 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية، بنهاية مارس الماضي.

وارتفعت أصول القطاع المصرفي إلى 12.97 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 12.78 تريليون بنهاية فبراير 2023.

وسجلت احتياطات البنوك، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي اليوم، نحو 488.70 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل 455.89 مليار جنيه بنهاية فبرار الماضي.