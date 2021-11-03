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البنك المركزي : استثمارات الأجانب بأذون الخزانة ترتفع إلى 378.18 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

مقابل 370.8 مليار جنيه نهاية الشهر السابق له
فاطمة إمام 5:36 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 5:36 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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ارتفعت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة بقيمة 7.3 مليار جنيه لتصل إلى 378.189 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 370.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2021.

وكشف تقرير صدر عن  البنك المركزي أن استثمارات المؤسسات المالية سجلت 1.517 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1.557 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2021.

كما سجلت استثمارات البنوك المتخصصة بأذون الخزانة 45.309 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 39.110 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2021.

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وسجلت استثمارات بنوك القطاع العام 188.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 235.968 مليار جنيه بنهاية أغسطس.

وعلى صعيد استثمارات بنوك القطاع الخاص، فقد سجلت 345.261 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 346.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2021.

فيما بلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 39.66 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 45.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2021.

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بقلم فاطمة إمام

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