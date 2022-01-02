«البنك المركزي»: ارتفاع نقود الاحتياطي MO إلى 1.35 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع نقود الاحتياطي “MO” بقيمة 5.711 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع نقود الاحتياطي إلى 1.13550 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021 مقابل 1.007839 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.

وتتكون نقود الاحتياطي “MO” من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه.

وأوضح أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن ذلك انعكس في زيادة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 741.9مليار جنيه وودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 271.6 مليار جنيه.

يذكر أن السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ارتفعت إلى 5.74 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021 مقابل 5.651 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق له بزيادة قدرها 89 مليار جنيه.