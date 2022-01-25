البنك المركزي : ارتفاع نقود الاحتياطي MO إلى 1.028 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع نقود الاحتياطي “MO” بنحو 15 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن نقود الاحتياطي سجلت نحو 1.028 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 1.013 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له.

وتتكون نقود الاحتياطي “MO” من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه.

وأوضح أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي ، أن ذلك انعكس في زيادة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 748.534 جنيه وودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 280.139 مليار جنيه.

يذكر أن السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ارتفعت إلى 5.74 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021 مقابل 5.651 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق له بزيادة قدرها 89 مليار جنيه.