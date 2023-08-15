البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.593 تريليون جنيه بنهاية يوليو

ارتفعت نقود الاحتياطي «MO»، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، إلى 1.593 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 1.528 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023.

نقود الاحتياطي «MO»

وتتكون نقود الاحتياطي «MO» من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، ووادئع البنوك بالعملة المحلية.

وانخفض النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي إلى 1.056 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 1.083 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

أسعار الفائدة

وقرر « »، في اجتماعه الأخير، رفع معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25%على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.