البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي MO إلى 1.252 تريليون جنيه بنهاية يوليو

أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني ارتفاع نقود الاحتياطي “MO” بقيمة تقارب الـ60 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضي.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي أن نقود الاحتياطي “MO” سجلت 1.252 تريليون جنيه خلال يوليو الماضي مقابل 1.192 تريليون جنيه في شهر يونيو السابق له.

وتتكون نقود الاحتياطي “MO” من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه.

وأظهرت البيانات أن هذه الزيادة انعكست على ارتفاع ودائع البنوك المحلية إلى 385.032 مليار جنيه، مقارنة مع 354.8 مليار جنيه، وزيادة النقد المتداول خارج البنك خزائن البنك المركزي إلى867.807 مليار جنيه نهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 838.093 مليار جنيه في الشهر السابق له.