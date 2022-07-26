البنك المركزي : ارتفاع نقود الاحتياطي MO إلى 1.92 تريليون جنيه بنهاية يونيو

أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني تراجع نقود الاحتياطي “MO” بقيمة 3.406 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضي.

وأظهر التقرير الإحصائي الشهري الصادر عن البنك المركزي أن نقود الاحتياطي “MO” سجلت 1.192 تريليون جنيه خلال يونيو الماضي مقابل 1.196 تريليون جنيه في شهر مايو السابق له.

وتتكون نقود الاحتياطي “MO” من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه.

وأظهرت البيانات أن هذا التراجع انعكس على انخفاض ودائع البنوك المحلية إلى 354.8 مليار جنيه، مقارنة مع 374.217 مليار جنيه، بينما ارتفع النقد المتداول خارج البنك خزائن البنك المركزي إلى 838.093 مليار جنيه