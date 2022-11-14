البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي «M0» إلى 1.3 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع نقود الاحتياطي “M0” إلى 1.334 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 1.195 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

وتتكون نقود الاحتياطي “MO” من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي ووادئع البنوك بالعملة المحلية.

وأظهرت بيانات «المركزي» أن هذا الارتفاع في نقود الاحتياطي نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي 863.957 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 856.427 مليار بنهاية سبتمبر 2022.

وسجلت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي 470.671 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 338.950 مليار بنهاية سبتمبر 2022.