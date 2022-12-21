البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي "M0" إلى 1.546 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع نقود الاحتياطي “M0” إلى 1.546 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 1.334 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

وتتكون نقود الاحتياطي “MO” من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي ووادئع البنوك بالعملة المحلية.

وأظهرت بيانات المركزي أن هذا الارتفاع انعكس على زيادة طفيفية في النقد المتدوال خارج خزائن البنك المركزي ليسجل 863.996 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022 مقابل 863.957 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

كما انعكس على زيادة ودائع البنوك بالعملة المحلية لتسجل 682.384 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 470.671 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.