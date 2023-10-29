البنك المركزي: ارتفاع مساهمات رؤوس أموال الشركات إلى 46 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

ارتفعت مساهمات في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة لتسجل 46.039 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام الجاري، مقابل 45.111 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

مساهمات البنك المركزي في رؤوس الأموال المؤسسات الدولية

وأشار البنك المركزي في قائمة المركز المالي الشهري، إلى أن مساهماته في رؤوس الأموال المؤسسات التمويل الدولية سجلت 20.257 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

وبلغ إجمالي الأصول 4.620 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.764 تريلون جنيه بنهاية أغسطس الماضي. ووصل النقد المصدر إلى 1.071 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.061 تيرلون جنيه بنهاية أغسطس 2023.