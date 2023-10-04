البنك المركزي: ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار إلى 2.1 مليار دولار بنهاية العام الماضي

ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنحو 1.1 مليار دولار لتسجل 2.1 مليار دولار، بنهاية العام المالي 2022/ 2023، مقابل 996.5 مليون دولار. جاء ذلك، بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، مدفوعًا بارتفاع الفوائد المحصَّلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.

الميزان التجاري

وتراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 34% ليقتصر على 31.6 مليار دولار، مقابل 47.8 مليار دولار.

وأرجع تقرير ميزان المدفوعات هذا التراجع إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 16.4 مليار دولار.

وفسر “المركزي” انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22.2% لتقتصر على نحو 57.4 مليار دولار، مقابل نحو 73.8 مليار دولار،

مشيرًا إلى أن الانخفاض تركّز في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، والبوليمرات بروبلين، وكذا التليفونات المحمولة.