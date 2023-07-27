البنك المركزي: ارتفاع قيمة المعاملات الشهرية لمحافظ الهاتف المحمول إلى 100 مليار جنيه بنهاية يونيو

قال البنك المركزي، إن قيمة المعاملات الشهرية لمحافظ الهاتف المحمول ارتفعت لتتخطى الـ 100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 بزيادة سنوية 152%.

حسابات الهاتف المحمول

وأضاف البنك المركزي، أن عدد الحسابات سجل 34 مليون محفظة بنسبة زيادة سنوية 20%، ومتوسط زيادة عالمي 13%.

وأوضح أن عدد العمليات الشهرية سجل 85 مليون عملية بزيادة سنوية بلغت 130%، ومتوسط زيادة عالمي 22%.

ويوجد نحو 30 مقدم لخدمة محافظ الهاتف المحمول تشمل شركات الاتصالات و23 بنكا، وفقا لتقرير المركزي.

وتقدم محافظ الهاتف المحمول العديد من الخدمات أبرزها تحويل واستقبال الأموال من وإلى أي محفظة، والسحب والإيداع من خلال مقدمي الخدمات والـ ATMS.