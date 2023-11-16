البنك المركزي: ارتفاع طفيف في نقود الاحتياطي «MO» لتسجل 1.585 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر

ارتفعت »، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، بزيادة طفيفة إلى 1.585 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 1.581 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر2023.

نقود الاحتياطي «MO»

وتتكون نقود الاحتياطي «MO» من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، ووادئع البنوك بالعملة المحلية.

وارتفع النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي إلى 1.101تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 1.071 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، لإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.