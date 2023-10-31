البنك المركزي :ارتفاع صافي العجز في الأصول الأجنبية إلى 828.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

ارتفع صافي العجز في الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري بنحو 27.464 مليار جنيه بما يعادل( 887.3 مليون دولار تقريبا) ليسجل 828.733 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 801.269 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس، وفقًا لتقرير صافي الأصول والالتزامات الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري.

وكان صافي العجز في الأصول الأجنبية ، حيث تراجع صافي العجز من 834.6 مليار جنيه لشهر يونيو الماضي إلى 812.408 مليار جنيه لشهر يوليو.

يذكر أن التغير فى صافى الأصول الأجنبية يمثل صافى معاملات النظام المصرفى مع القطاع الأجنبى بما فى ذلك معاملات البنك المركزي.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

وتعقد بالبنك المركزي المصري اجتماعها يوم الخميس القادم الموافق 2 نوفمبر، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة المحلية، بعدما قررت الإبقاء عليها في اجتماعها شهر سبتمبر الماضي عند 19.25%، 20.25% و19.75% لسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب.