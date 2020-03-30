البنك المركزي : ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر الى 5 مليار دولار

410.9 مليون دولار فائضاً كلياً فى ميزان المدفوعات عن النصف الأول من 2019/2020

كشفت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصرى ، اليوم الإثنين ، عن ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بقيمة 773.8 مليون دولار.

وسجل الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق للداخل بقيمة 5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2020 ، مقابل 4.2 مليار دولار فى ذات الفترة من العام المالى السابق 2018/2019.

عزى البنك المركزي ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى الى الزيادة فى صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 1.2 مليار دولار لتسجل 3.2 مليار دولار.

كما ارتفع اجمالى التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل 9.2 مليار دولار ، مقابل 8 مليار دولار ، فى حين ارتفع إجمالى التدفق للخارج بقيمة 387.9 مليون دولار ليسجل 4.2 مليار دولار ، مقابل 3.8 مليارا.

وأشارت بيانات ميزان المدفوعات عن النصف الأول من العام المالى 2019/2020 ، الى ارتفاع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل صافى استخدام بلغ 2.1 مليار دولار مقابل 872.3 مليون دولار.

حققت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2020 ، فائضا كليا فى ميزان المدفوعات بقيمة 410.9 مليون دولار، مقابل عجزا كليا بلغ 1.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق.

وأشارت بيانات ميزان المدفوعات ، الصادرة عن البنك المركزي المصرى ، اليوم الإثنين، الى تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بقيمة 684.4 مليون دولار بمعدل 13% ليسجل 4.6 مليار دولار، مقابل 5..3 مليار دولار فى فترة المقارنة.

جاء ذلك نتيجة لتراجع عجز الميزان التجارى غير البترولى وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل.

وقد حد من التحسن تحول الميزان التجارى البترولى من فائض الى عجز ، وتراجع فائض الميزان الخدمى ، وارتفاع عجز ميزان دخل الإستثمار.