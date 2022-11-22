البنك المركزي: ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية إلى 43.9 مليار دولار

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، عن ارتفاع حصیلة الصادرات السلعیة بمعدل 53.1% لتصل إلى نحو 43.9 ملیار دولار خلال السنة المالية 2021-2022.

سبب ارتفاع حصیلة الصادرات السلعیة

وأرجع تقرير البنك المركزي ذلك نتیجة ارتفاع كل من الصادرات البترولیة (40.9% من إجمالى الصادرات) بنحو 9.4 ملیار دولار لتصل إلى نحو 18 ملیار دولار، والصادرات غیر البتـرولیة، ( 59.1% من إجمالى الصادرات) بنحو 5.8 ملیار دولار لتصل إلى نحو 25.9 ملیار دولار. وعلى مستوى التصنیف السلعى.

فقد ارتفعت الصادرات من جميع المجموعات السلعیة، حیث ارتفعت من مجموعة الوقود والزیوت المعدنیة ومنتجاتھا بنحو 9.4 ملیار دولار، ومجموعة السلع تامة الصنع بنحو 5 ملیارات دولار، ومجموعة السلع نصف المصنعة بنحو 496.3 ملیون دولار، ومجموعة المواد الخام بنحو 337.9 ملیون دولار.



وأشارت النشرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبى جاءت فى المركز الأول كسوق للصادرات المصریة بما نسبته 28.6%، من إجمالى حصیلة الصادرات السلعیة، ثم الدول العربیة فى المركز الثانى بما نسبته 17.4% من الإجمالي، وفى المركز الثالث الدول الأوروبیة الأخرى بما نسبته 17% من الإجمالى.