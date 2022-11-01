البنك المركزي : ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية إلى 898.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

أظهرت تقارير حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية إلى نحو 898.572 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 882.016 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022.

وكشف التقرير وصول الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنية إلى 245.167 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 241.144 بنهاية أغسطس 2022.

الودائع بالعملة المحلية

كشف البنك المركزي أن إجمالى الودائع بالعملة المحلية بالبنوك بخلاف الحكومة بلغت نحو 5.253 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 5.128 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

وأوضحت النشرة الشهرية أن إجمالي الودائع ارتفعت بقيمة 784 مليارجنيه مقابل نهاية ديسمبر 2021، الذي بلغت فيه قيمة الودائع 4.469 تريليون جنيه. وانقسمت الودائع بالعملة المحلية إلى ودائع تحت الطلب وسجلت 887.957 مليار جنيه مقابل 814.964 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022.

وأشار البنك المركزي إلى أن الودائع تحت الطلب انقسمت إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 58.076 مليار جنيه، والقطاع الخاص سجل 572.9 مليارجنيه.

قرارات البنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي، الخميس 27 أكتوبر الماضي، رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وأوضح المركزي في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أقرت، في اجتماعها الأخير 22 سبتمبر الماضي، تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بقيمة 4%، من 14% إلى 18%.