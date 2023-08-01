البنك المركزي: ارتفاع الودائع بالعملة المحلية إلى 5.72 تريليون جنيه بنهاية يونيو

كشف البنك المركزي المصري ارتفاع بالعملة المحلية، لتسجل 5.722 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 5.666 تريليون جنيه بنهاية مايو 2023.

الودائع بالعملة المحلية

وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بحسب بيانات البنك المركزي، نحو 1.0517 تريليون جنيه بنهاية يونيو ، مقابل 1.015 تيريلون جنيه بنهاية مايو الماضي.

ارتفع إجمالي لتسجل 9.138 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023، مقابل 9.021 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، بارتفاع قدره 116.9 مليار جنيه.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي، سجلت الودائع الحكومية 2.065 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 20.043 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023.