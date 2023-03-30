البنك المركزي: ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية إلى 1.461 تريليون جنيه بنهاية فبراير

كشف البنك المركزي

الودائع بالعملة الأجنبية

لدى البنوك لنحو 1.461 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 1.438 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023.

وأشار البنك المركزي إلى أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بلغت 385.082 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 385.180 مليار جنيه.

ووفقا للبنك المركزي بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 1.076 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 1.053 تريلون جنيه بنهاية يناير 2023.

وأشار المركزي إلى أن قيمة الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية الخاصة بقطاع الأعمال العام بلغت 26.712 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 249.633 مليار.

وسجلت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية الخاصة بالقطاع العائلي ما يعادل نحو 108.875 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 107.495 مليار جنيه بنهاية يناير 2023.