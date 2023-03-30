البنك المركزي: ارتفاع الودائع بالعملة المحلية إلى 5.54 تريليون جنيه بنهاية فبراير

ارتفعت ودائع القطاع المصرفي بالعملة المحلية، بخلاف الحكومة، لتسجل 5.54 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة بـ 5.47 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.

ودائع البنوك بالعملة المحلية

وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بحسب بيانات البنك المركزي، نحو 873.77 مليار جنيه بنهاية فبراير مقابل 846.011 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.

سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصرى، في اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 30 مارس 2023، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية

بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.