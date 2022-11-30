البنك المركزي: ارتفاع الودائع بالعملة المحلية إلى 5.25 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الودائع بالعملة المحلية خلال شهر أكتوبر الماضي لتسجل نحو 5.254 تريليون جنيه، مقابل 5.253 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وسجلت الودائع تحت الطلب 855 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 887 بنهاية سبتمبر 2022.
وبغلت ودائع القطاع العام 55.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، فيما بلعت ودائع القطاع الخاص 54.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الودائع بالعملة الأجنبية خلال شهر أكتوبر الماضي لتسجل نحو 1.121 تريليون جنيه مقابل نحو 898.572 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وأظهرت البيانات أن الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية سجلت 300.447 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 245.167 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وسجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة الأجنبية 820.708 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 653.405 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.