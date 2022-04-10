البنك المركزي : ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.1% خلال مارس

أعلن البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.1% بنهاية مارس 2022، مقابل 7.2% بنهاية فبراير السابق له.

وأضاف المركزي أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلا شهريا قدره 3.1% في مارس الماضي مقابل معدل بلغ 0.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 1.2% في فبراير 2022.

وأشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجل معدلا شهريا بلغ 2.2% في مارس 2022، مقابل معدل بلغ 0.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 1.6% في فبراير 2022.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 10.5% في مارس 2022 مقابل 7.3% في فبراير 2022، بحسب تقرير الجهاز التعبئة والإحصاء.