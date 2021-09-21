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البنك المركزي : ارتفاع المركز المالي للبنوك بقيمة 260 مليار جنيه خلال يونيو الماضي

ليسجل 7.948 تريليون جنيه
‫محمود الصباغ‬‎ 9:04 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 9:04 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

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ارتفع إجمالي المركز المالي بالبنوك بقيمة 260.681 مليار جنيه خلال شهر يونيو، ليسجل 7.948 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 7.687 تريليون جنيه بنهاية مايو 2021.

وكشفت تقرير البنك المركزي أن إجمالي الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة سجلت 2.871 تريليون جنيه نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 2.805  تريليون جنيه نهاية الشهر السابق له.

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وتراجع إجمالي الأرصدة لدي البنوك فى مصر إلى  1.006 تريليون جنيه نهاية يونيو،  مقابل  1.009 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه، وبلغت الأرصدة لدى البنوك فى الخارج 307.525 مليار جنيه نهاية يونيو، مقابل 299.896 مليار جنيه نهاية مايو الماضي.

وأظهر تقرير البنك المركزي وصول رأس مال القطاع المصرفي إلى 185.357 مليار جنيه نهاية يونيو  الماضي، مقارنة مع 183.031 مليار جنيه نهاية مايو الماضي.

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على نحو آخر بلغ إجمالي الاحتياطيات بالبنوك إلى 362.183 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي، ووصل حجم  مخصصات البنوك إلى 170.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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