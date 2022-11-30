البنك المركزي : ارتفاع السيولة المحلية M2 إلى 7.182 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري المنشوره على موقعه الالكتروني ارتفاع حجم السيولة المحلية M2 إلى 7.182 ترليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 6.949 تريليون بنهاية سبتمبر الماضي.
وسجل المعروض النقدي بنهاية أكتوبر الماضي نحو 1.662 تريليون جنيه مقابل 1.685 تريليون جنيه ، كما سجل النقد المتداول خارج القطاع المصرفي 806.991 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2022 مقابل 797.231 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.
وبلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 855.804 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 887.957 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.