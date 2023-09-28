البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية «M2» إلى 8.468 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

ارتفعت السيولة المحلية إلى 8.468 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 8.343 تريليون جنيه خلال يوليو الماضي، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي.

وسجل المعروض النقدي نحو 2.147 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مرتفعًا من 2.097 تريليون جنيه، فيما ارتفع النقد المتداول خارج خزانة الجهاز المصرفي إلى 997.590 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي مقابل 91.930 مليار جنيه في يوليو الماضي.



أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.