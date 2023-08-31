البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية "M2" إلى 8.343 تريليون جنيه بنهاية يوليو

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية “M2” بالقطاع المصرفي إلى 8.343 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023 ، مقابل 8.248 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023.

وأظهر تقرير حديث لـ “المركزي” ، أن المعروض النقدي ارتفع إلى 2.097 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 2.060 تريليون جنيه بنهايةيونيو الماضي، و سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 991.930 مليار جنيه ، مقابل 1.009 تريليون جنيه بنهاية يونيو.

أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.105 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023 ، مقابل 1.051 تريليون جنيه بنهاية يونيو .