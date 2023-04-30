البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية «M2» إلى نحو 7.96 تريليون جنيه بنهاية مارس

ارتفع حجم السيولة المحلية “M2” إلى نحو 7.96 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 7.82 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023.

وأظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، ارتفاع المعروض النقدي M1 إلى 1.84 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.69 تريليون جنيه خلال فبراير الماضي.

وانخفضت أشباه النقود لتسجل 6.120 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 6.127 تريليون جنيه خلال فبراير الماضي.

وتتكون السيولة المحلية من المعروض النقدي M1 أو ما يعرف بكمية وسائل الدفع الجارية، وأشباه النقود.