البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية "M2" إلى 7.737 تريليون جنيه بنهاية يناير

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية “M2” إلى نحو 7.737 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023 مقابل نحو 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي انخفاض المعروض النقدي “M1” إلى 1.669 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023 مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفعت أشباه النقود لتسجل نحو 6.067 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023 مقابل 5.663 تريليون جنيه بنهاي ديسمبر 2022.
وتتكون السيولة المحلية من المعروض النقدي M1 أو ما يعرف بكمية وسائل الدفع الجارية، وأشباه النقود