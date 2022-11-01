البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية «M2» إلى 6.949 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع السيولة المحلية M2 إلى 6.949 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 6.808 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن «المركزي»، ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 797.231 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 798.274 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022.

فيما سجلت الودائع تحت الطلب 814.964 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 20222 مقابل 887.957 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022.

وكشف البنك المركزي عن تسجيل المعروض النقدي 1.6858 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 1.6132 تريليون جنيه بنهاية أغسطس.

قرارات البنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي، الخميس 27 أكتوبر الماضي، رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وأوضح المركزي في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.

وكانت لجنة السياسة النقدية في «المركزي المصري» أقرت، في اجتماعها الأخير 22 سبتمبر الماضي، تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بقيمة 4%، من 14% إلى 18%.