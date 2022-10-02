البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية «M2» إلى 6.808 تريليون بنهاية أغسطس

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع السيولة المحلية «M2» إلى نحو 6.808 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 6.708 تريليون نهاية يوليو الماضي بزيادة قدرها نحو 100 مليار.

تقرير البنك المركزي

وأظهر التقرير أن المعروض النقدي سجل 1.6132 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 1.575425 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي.

وأكد على انخفاض النقد المتداول خارج القطاع المصرفي؛ حيث سجل 798.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس الجاري، مقارنة بـ 800.9 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضي.

الودائع تحت الطلب وأشباه الطلب

سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 814.964 مليار جنيه بنهاية أغسطس الجاري، مقارنة بـ 774.428 مليار جنيه.

وبلغت قيمة أشباه النقود 514.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة 513.3 يوليو الماضي.

وكان البنك المركزي أعلن، في وقت سابق، ارتفاع نقود الاحتياطي “M0” إلى 1.307 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022 مقابل 1.252 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق له بزيادة تقدر نحو 54 مليار جنيه.