البنك المركزي: ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 165.3 مليار دولار بنهاية مارس 2023

أعلن عن ارتفاع اجمالي الدين الخارجي إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الثالث (يناير/مارس) من العام المالي 2023/2022، مقابل 162.927 مليار دولار للربع السابق له (أكتوبر/ديسمبر)، بزيادة قدرها 2.434 مليار دولار خلال 3 أشهر.

سبب الزيادة في إجمالي الدين الخارجي

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع اجمالي الدين الخارجي طويل الأجل إلى 136.410 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2023/2022، مقابل 132.681 مليار دولار في الربع السابق له، أي بزيادة قدرها 3.7 مليار دولار خلال 3 أشهر.

أما عن الدين الخارجي قصير الأجل، فانخفض بنحو 1.3 مليار دولار، حيث بلغ 28.950 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، مقابل 30.246 للربع الثاني (أكتوبر/ديسمبر) من نفس العام المالي 2022/2023.

ومثلت إجمالي الديون الحكومية من اجمالي الدين الخارجي لمصر، نحو 83.413 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من نفس العام المالي، مقابل 82.696 مليار دولار للربع السابق له.



وذكر البنك المركزي ارتفاع قيمة ديونه من اجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 43.792 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي السابق، مقابل42.299 مليار دولار للربع الثاني من نفس العام المالي، وارتفعت اجمالي ديون القطاع المصرفي من الدين الخارجي لمصر إلى 21.144 مليار دولار، مقابل 19.310 مليار دولار لنفس الفترة سالفة الذكر.

الاستثمار الأجنبي المباشر

سجل إلى مصر، خلال الفترة من يوليو/ مارس من السنة المالية 2022/ 2023، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، 7.9 مليار دولار.

وفي المقابل، حقق صافي تدفقات استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر إلى الخارج نحو 3.4 مليار دولار، خلال الفترة المشار إليها أعلاه.

وأسفرت هذه التطورات، بحسب البنك المركزي، عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 281.9 مليون دولار، خلال الفترة من يوليو/ مارس من السنة المالية 2022/ 2023.